Потепление в Арктике снижает уровень смертоносной пыли
Это особенно касается тропических пустынь.
Это особенно касается тропических пустынь.
Ежегодно в центральную Европу попадает примерно 60 тонн песка из Сахары. Пыль оттуда регулярно обнаруживается также и во многих регионах России. Для нее концентрация подобных частиц не превышает критических значений, а вот для жителей других государств, например, Западной и Южной Европы, это представляет серьезную проблему.
Африканская пыль содержит частицы разных размеров и может нести в себе вредные вещества из атмосферы. Особенно опасны они для людей с легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Предыдущие исследования показали, что уровень запыленности воздуха в отдельных регионах планеты, например, в Индии и на большей части Ближнего Востока, снижается, но причина не была найдена. Разобраться с подобным явлением решили ученые из Китая и США.
В своей научной работе, опубликованной в журнале PNAS, специалисты проанализировали спутниковые снимки за последние десятки лет. Результаты показали, что количество микрочастиц пыли над Индией, Пакистаном и рядом других азиатских стран за период наблюдений существенно снизилось.
Используя климатические модели, ученые смогли объяснить этот феномен. Дело в том, что резкое потепление Арктики, опережающее по скорость потепления в других частях планеты, разница температур между высокими и низкими широтами существенно сократилась. Это, в свою очередь, нарушило потоки ветров, сбавив их скорость и тем самым уменьшив количество «прилетевших» микрочастиц.
Помимо прочего, ученые отметили, что на Аравийском полуострове и в Индии существенно выросли влажность почвы и площадь листьев. Увеличение этих показателей специалисты связали с антропогенными выбросами углекислого газа. В случае успешной борьбы с ними, уровень пыли в атмосфере в изученных регионах повысится, что негативно скажется на здоровье населения, говорят исследователи.
Также ученые подчеркнули, что для борьбы с пылью не нужно увеличивать количество выбросов. Следует бороться с опустыниванием и активно восстанавливать леса.
Ранее в Томске изучили влияние болотных озер Сибири и Арктики на климат.
Анна Морозова