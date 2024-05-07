Когда сажать базилик в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Базилик — популярное растение как на кухне, так и в саду. Ароматное растение во всем мире называют Ocimum basilicum, можно выращивать как в помещении, так и в открытом грунте. Имеет свежие и сухие листья, цветки используют для приготовления пряной приправы к разнообразным блюдам. В этой статье расскажем о разновидностях базилика, когда и где сажать растение в 2024 году. А также вместе с экспертом дадим полезные советы по уходу, чтобы растение радовало зеленью весь сезон.
Что важно знать о выращивании базилика
Пряное растение относится к роду однолетних и многолетних трав семейства яснотковых, или губоцветных. Эта травянистая культура, которая на протяжении веков ценится за свой неповторимый вкус и целебные свойства. Родина — Южная Азия, Индия, Шри-Ланка. Распространен в Южной Америке, Китае, Иране и других странах, где растение произрастает в диком виде.
Сегодня базилик широко распространен по всему миру, являясь одним из самых популярных ингредиентов в кухнях разных стран. Вкус слегка горьковатый, но со сладковатым привкусом. Аромат — приятный, насыщенно-душистый.
Существуют следующие разновидности пряной культуры:
1. Базилик камфарный — однолетнее растение с сильно облиственным стеблем, который достигает высоты 30—60 см. Листья продолговато-яйцевидные, фиолетовые или зеленые. Соцветия собраны в виде длинных кистей и расположены на концах стеблей. Плоды состоят из четырех орешков, которые в зрелом виде легко отделяются друг от друга. Корневище растения глубоко в землю не уходит. Размножается базилик созревшими семенами.
2. Базилик эвгенольный — полукустарник высотой 70—100 см с сильно ветвистым мочковатым корнем. Центральный стебель прямостоячий, четырехгранный, одревесневший у основания. Ветки и верх центрального стебля красно-фиолетового цвета. Листья яйцевидные с зазубринами. Цветки серо-белые, расположены в виде колосовидных соцветий. Плоды — круглые, очень мелкие темно-коричневые орешки.
Кроме основных видов, существует обилие других интересных сортов душистого растения, каждый из которых обладает своим неповторимым ароматом и уникальным вкусом. В настоящее время в России наиболее распространенными видами базилика считаются:
1. Базилик зеленый обыкновенный (Ocimum basilicum) — самый популярный вид в России, обладающий классическим вкусом и ароматом. Растение среднерослое и имеет зеленые листья овальной формы. Отлично подходит для использования в свежем виде в салатах, а также как приправа в соусе песто.
2. Базилик лимонный (Ocimum citriodorum) — вид имеет ярко выраженный лимонный аромат, идеально подходит для салатов и рыбных блюд. Растение среднерослое, листья зеленые, удлиненно-овальные.
3. Базилик фиолетовый (Ocimum basilicum var. purpurascens) — отличается красивыми фиолетовыми листьями и пряным гвоздичным ароматом. Высота растения от 40—60 см. Листья фиолетового базилика крупные, яйцевидные.
4. Базилик тайский (Ocimum basilicum var. thyrsiflora) — обладает анисовым ароматом и используется в азиатской кухне. Растение среднерослое, листья ярко-зеленые, зубчатые.
|Сроки посева растения
|На рассаду: 1 февраля — 30 апреля (чаще всего посев проводят за 2 месяца до высадки рассады на грядку);
Семенами базилика в открытый грунт: 20 мая — 30 июня
|Глубина посадки семян
|0,5 — 1 см
|Внешний вид базилика
|Культура среднерослая (полукустарник). Прямые ветвистые четырехгранные стебли высотой 35—80 см (в зависимости от вида и сорта). Его продолговатые закругленные листья могут иметь различную окраску, в основном зеленую или фиолетовую
|Масса
|250 — 350 г
|Уход за растением
|Следует регулярно аккуратно рыхлить, пропалывать и поливать. Стоит отметить, что почва под растениями всегда была рыхлой и немного влажной
|Место высадки растения
|Хорошо освещенный участок. Базилик — теплолюбивое и светолюбивое растение
|Почва для базилика
|Растение предпочитает хорошо структурированные, богатые гумусом почвы
|Сбор душистой зелени
|Срезают зелень в период массового цветения. После срезки растение заново отрастает
|На протяжении сезона регулярно поливайте и подкармливайте базилик органическими удобрениями
|Обрабатывать химическими веществами нельзя, так как зелень базилика срезается для употребления в пищу. Рекомендуется только органика: настой крапивы, коровяка, помета
Таблица благоприятных дней для посадки семян базилика на рассаду
Проверенные результаты возможно получить, если посеять в сроки, рекомендованные для вашей климатической зоны и с учетом периода вегетации (растение сможет нарастить больше ароматной зелени). Составили таблицу благоприятных месяцев и дней по лунному календарю для посадки семян базилика на рассаду.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|1—3, 7, 11—16, 19—21, 27—29 февраля
|8—13, 24 февраля
|1—2, 5—6, 9, 11—12, 14, 18—19, 22—24, 26—29 марта
|7—13, 20—21, 25 марта
|1—3, 6, 14—15, 19—2З, 29—З0 апреля
|5, 7—9, 24 апреля
Таблица благоприятных дней для посадки базилика в теплицу или в открытый грунт
Для тех, кто высаживает рассаду в соответствии с фазами Луны, составили таблицу благоприятных и неблагоприятных дней на начало садового сезона 2024 года.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|З, 4, 11—1З, 16—20, 26—27, З0—З1 мая
|7—9, 23 мая
|3—4, 8, 12, 13—21, 23, 26—27 июня
|1, 2, 6, 9—11, 22, 24—25, 28—29 июня
Как выбрать семена базилика
Для устойчивых всходов приобретайте свежие семена известных фирм, так как старые могут не взойти. На пакетиках производители указывают основные характеристики растения:
1. Размер и цвет базилика.
2. Высоту куста растения.
3. Срок посева и пересадки на постоянное место культуры.
4. Схему посадки и объем горшка при контейнерном выращивании.
5. Дату сбора семян и срок хранения.
6. Эффективные рекомендации по уходу за базиликом.
7. Подходящие климатические зоны для выращивания.
Семена базилика очень мелкие, поэтому производители их часто дражируют — покрывают оболочкой для удобства посева. Обычно росток прорастает на 8—10-й день.
Как правильно сажать семена базилика на рассаду
В этом разделе вы найдете подробную инструкцию, как вырастить рассаду — от посева до высадки на постоянное место.
Как выбрать дату посадки в зависимости от региона
В таблице ниже представлены оптимальные сроки высадки базилика для различных регионов России.
|Регион
|Срок посева
|Центральная Россия
|Середина марта — начало апреля
|Среднее Поволжье
|Середина марта — начало апреля
|Урал
|Вторая половина марта — начало апреля
|Сибирь
|Конец марта — начало апреля
|Дальний Восток
|Вторая половина марта — начало апреля
|Север
|Конец марта
|Юг
|Начало марта
Какую почву выбрать для посадки семян
Состав почвосмеси, которая используется для выращивания саженцев базилика, мало чем отличается от любой почвенной смеси. Важно обратить внимание на химический состав и содержание питательных веществ, микроэлементов в почве. Базовые компоненты почвы — торф, песок и земля. Используйте легкий, хорошо дренированный грунт, который обеспечит доступ воздуха к корням базилика. Принципиально важно, чтобы почва для посадки семян не пересыхала. Идеальное соотношение — две части торфа, две части песка и одна часть земли.
Как подготовить семена базилика к посеву
Конкретный этап необязателен, потому что семена ароматного растения готовы к посеву без предварительной подготовки. Их высевают сухими на небольшую глубину в почвосмеси, примерно 0,5—1 см. Если семена высевают на рассаду в большой пластиковый контейнер, то дорожку делают на расстоянии 4—6 см.
Когда и как пикировать рассаду
Процесс произвольный, но если вы хотите укрепить корневую систему саженцев базилика, то примените пикирование в отдельно взятые стаканчики. Пикируют при появлении 2—7 листочков на стебле, примерно через 2—3 недели после появления всходов базилика. Пикировка выполняется следующим образом:
1. Насыпьте грунт для рассады слоем 5—7 см в стаканчики диаметром 6—8 см с дренажными отверстиями снизу, оставляя наверху горшка бортики 2—3 см для удобства полива.
2. Аккуратно выкопайте каждый саженец вместе с землей.
3. Пересадите их в отдельные емкости.
4. Умеренно полейте и поместите рассаду в светлое место, притеняйте от прямых лучей первые два дня после пикировки.
Как ухаживать за рассадой базилика после посадки
После прорастания переставьте в солнечное и прохладное место с температурой +15…+18 °C, чтобы ростки не вытягивались. Поливать рассаду базилика нужно теплой водой без хлора, понемногу и часто. Обеспечьте рассаде хорошее освещение. За две недели до высадки базилика на постоянное место рассаду полезно закаливать. Сначала саженцы базилика можно вынести на свежий воздух на 4—6 часов. С каждым днем поэтапно увеличивайте время пребывания рассады на свежем воздухе, через несколько суток растения можно оставлять на улице.
Как правильно сажать семена базилика в открытый грунт
Рекомендуется высаживать семена после окончания последних весенних заморозков. Наиболее подходящее время: конец мая — начало июня. Средняя дневная температура должна быть не ниже +15…+20 °C. Базилик любит солнце, поэтому выбирайте для него открытое, хорошо освещенное место. Почва должна быть рыхлой, хорошо дренированной и плодородной. Далее по порядку:
2. Сделайте неглубокие бороздки на расстоянии 30—40 см друг от друга.
3. Семена базилика высевайте на расстоянии 25—30 см друг от друга.
4. Присыпьте семена тонким слоем почвы.
5. Регулярно умеренно поливайте водой, не допуская пересыхания почвы.
Как выбрать дату посадки в зависимости от региона
Таблица оптимальных сроков высадки базилика в открытый грунт для разных регионов России представлена ниже.
|Регион
|Срок высадки в открытый грунт
|Центральная Россия
|Середина мая — начало июня
|Среднее Поволжье
|Конец мая — начало июня
|Урал
|Конец мая — начало июня
|Сибирь
|Конец мая
|Дальний Восток
|Вторая половина мая — первая половина июня
|Север
|Первая половина июня
|Юг
|Начало апреля — начало мая
Какую почву выбрать для посадки семян
Состав смеси, которую используют для выращивания растения в открытом грунте, похож на состав смеси для выращивания сеянцев. В такой почве должна хорошо развиваться корневая система базилика, а следовательно, в нем должно быть достаточное для саженцев количество питательных веществ и влаги. Оптимальная пропорция почвы — две части просеянного торфа, две части песка (частицы размером 3—5 мм) и одна часть земли.
Как ухаживать за рассадой базилика в открытом грунте
Важно уделять должное внимание этому ароматному растению:
1. Регулярно поливайте рассаду базилика. Особенно важно поливать растения в жаркую и сухую погоду, лучше всего поливать базилик утром, чтобы вода не испарялась под палящим солнцем.
2. Первую подкормку следует провести через 10—15 дней после появления всходов, следующую подкормку через 20—25 дней после первой.
Советы по выращиванию и уходу за базиликом
Душистое растение обладает природной устойчивостью к возбудителям инфекций, но для предупреждения заражений следует не пренебрегать правилами профилактики:
1. Соблюдайте севооборот. Высаживайте базилик на новой грядке каждый год. Это позволит избежать накопления в почве возбудителей болезней.
2. Регулярно прореживайте посадки, обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха между растениями.
3. Удаляйте сорняки. Они не только забирают питательные вещества из почвы, но и могут стать пристанищем для паразитов.
4. Избегайте чрезмерного полива, особенно в жаркую погоду. Базилик предпочитает умеренную влажность почвы.
5. Посыпьте грядки с базиликом древесной золой. Это простое средство не только обогатит почву микроэлементами, но и отпугнет вредителей.
О ключевых нюансах выращивания базилика рассказала Жаннета Вологирова, кандидат сельскохозяйственных наук, автор монографий и научных статей.
После каких культур лучше всего сажать базилик?
Душистое растение отлично себя чувствует после таких культур, как помидоры, перцы, баклажаны и фасоль. Они обладают схожими требованиями к почве и условиям выращивания, что делает их отличными предшественниками для базилика. Также хорошими культурами-предшественниками для базилика станут луковые и корнеплоды, такие как морковь или редис. Эти растения улучшают структуру почвы и не конкурируют с базиликом за питательные вещества в почве.
Можно ли выращивать базилик дома на подоконнике?
Растение отлично адаптируется к условиям в помещении, особенно если ему хватает освещения. Лучше выбирать место на подоконнике с доступом к солнечному свету. Также следует обеспечить растению хороший дренаж в горшке и регулярно поливать его, не допуская пересушивания грунта.
Сколько сохраняется всхожесть у семян базилика?
Семена растения могут сохранять всхожесть от одного до трех лет при правильном хранении. Однако, как правило, чем свежее семена, тем выше вероятность успешного всхода и более крепкого роста растений. Чтобы сохранить семена базилика в хорошем состоянии, их следует хранить в прохладном, сухом и темном месте, например в плотно закрытой банке или конверте. Также полезно будет отметить на упаковке или этикетке дату сбора семян, чтобы знать их возраст при последующем использовании.
Почему семена базилика могут плохо всходить?
Существует несколько причин, по которым семена базилика могут плохо всходить. Во-первых, это может быть связано со старостью семян. Чем дольше семена хранятся, тем больше они теряют свою всхожесть из-за потери жизненной способности. Поэтому рекомендуется использовать свежие семена для лучших результатов.
Во-вторых, неправильное хранение семян также может негативно сказаться на их всхожести. Если семена хранились в сырой или слишком теплой среде, это может привести к их порче и потере всхожести. Важно хранить семена базилика в сухом и прохладном месте, защищенном от влаги и перепадов температур.
Третья причина — недостаточное освещение при посеве семян. Базилик любит яркий свет, поэтому при выращивании на подоконнике или в помещении следует обеспечить достаточное освещение для растений. Недостаток света может привести к слабому росту и низкой всхожести семян. Кроме того, неправильный уровень влажности грунта также может мешать семенам базилика прорастать. Грунт должен быть влажным, но не избыточно мокрым, чтобы обеспечить оптимальные условия для всхожести и роста растений. Низкая температура почвы также может быть причиной плохой всхожести семян базилика.
Растения этого вида предпочитают теплую почву для успешного прорастания. Поэтому важно обеспечить достаточную температуру вокруг семян при посеве и в начальном периоде роста. И наконец, неправильная глубина посева семян также может оказать влияние на их всхожесть. Семена базилика следует сеять на небольшую глубину в почву, примерно 0,5—1 см. Это позволяет семенам легко прорасти и достать до поверхности почвы, обеспечивая успешные всходы и развитие растений. Если семена будут засеяны слишком глубоко, это может замедлить или затруднить их прорастание, особенно если почва плотная или недостаточно пропускает воздух.
Эксперт: Жаннета Вологирова, кандидат сельскохозяйственных наук, автор монографий и научных статей