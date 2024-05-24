Ученые назвали изменение климата причиной окрашивания рек на Аляске

Десятки рек на Аляске окрасились в оранжевый цвет, что может вызвать катастрофические последствия для штата.
«Более 75 ручьев и рек изменили свой химический состав, и это имеет последствия для здоровья водных обитателей и сельских общин», — рассказал один из исследователей и доцент кафедры экологической токсикологии Калифорнийского университета в Дэвисе Бретт Пулин.
По мнению экспертов, явление, вероятнее всего, вызвано изменением климата. Так, из-за потепления и соответствующего таяния вечной мерзлоты сульфиды из почвы начинают попадать в воду. Когда эти минералы, включая железо, попадают в ручей, они вступают в реакцию с кислородом, окрашивая его в ярко-оранжевый цвет.
Причиной опасения ученых стало то, что некоторые из металлов могут быть чрезвычайно токсичны для живых организмов. Кроме того, это имеет негативные последствия для местных жителей, которые ловят рыбу и пьют пресную воду в этом регионе.
Исполнительный директор организации Salmon State Тим Бристол уточнил, что результаты исследования вызывают тревогу за рыболовную отрасль Аляски, где рыболовство является основой его экономики и культуры. В данной отрасли работает около 60 тыс. человек, и еще тысячи рабочих мест косвенно связаны с ней.
Исследователи пока не зафиксировали случаев гибели рыбы из-за оранжевых рек, но в одном из водоемов через некоторое время исчезла рыба, а микроорганизмов и водорослей стало меньше.
В 2021 году в Антарктиде рядом с украинской станцией «Академик Вернадский» ученые обнаружили «цветение» снега. Вместо белого он стал зеленым и малиновым. Такое природное явление, как «цветение» снега, способствует изменению климата, так как из-за окраски снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает. Годом ранее британские ученые отметили, что в Антарктиде стало больше необычного ярко-зеленого снега.