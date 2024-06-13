Кострома оказалась под водой из-за сильных ливней с градом
Из-за сильных дождей почти моментально оказались затоплены все районы города.
Из-за сильных дождей почти моментально оказались затоплены все районы города.
Обрушившийся на Кострому 12 июня ливень буквально за несколько минут затопил город. Под водой оказались улицы, тротуары, мосты. Многие автомобили и автобусы были вынуждены практически плыть по дорогам. Как передает Telegram-канал «Новости Костромы и Области», образовались многокилометровые пробки, водители передвигались со скоростью около 10 километров в час.
На некоторых улицах уровень воды поднялся более чем на 13 сантиметров. В центре города, на проспекте Мира, который долгое время оставался нетронутым стихией, этот показатель превышал пять сантиметров. На улице 1 Мая из-за сильного ветра и ливня обрушилась строительная конструкция. К счастью, никто не пострадал.
Помимо дождя и грозы на город также обрушился град размером с перепелиное яйцо. От него сильнее всего пострадала деревня Клюшниково в Костромской области.
Синоптики сообщают, что Кострома попала в область локально мощных конвективных штормов. Поэтому сегодня, 13 июня, на город снова обрушится дождь, который продлится не менее суток. Возможно формирование смерчей и выпадение града размером до 3−5 сантиметров.
Ранее в Сети появились фото затопленного города в Бразилии.
Анна Морозова