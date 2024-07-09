Когда и как правильно сажать озимый чеснок, чтобы он пережил холода
Начинаем готовиться к озимому посеву, который обычно приходится на период конца лета-начала осени в зависимости от региона.
Начинаем готовиться к озимому посеву, который обычно приходится на период конца лета-начала осени в зависимости от региона.
Хотя чеснок достаточно неприхотлив, стоит все же учесть несколько правил посадки. Для озимого посева лучше выбрать солнечное место с плодородной рыхлой почвой с нейтральной кислотностью от 6,5—7 pH. При этом важно соблюсти севооборот: стоит отдать предпочтение месту, где раньше культура не произрастала, меняя его ежегодно во избежание истощения почвы и появления вредителей.
Идеальный срок для посадки озимого чеснока можно выбрать, исходя из особенностей климата. Лучше всего отсчитать период, когда до холодов останется около двух недель. Ориентируйтесь на температуру воздуха, которая днем не будет превышать +7°C. Если посадить чеснок слишком рано, он быстро взойдет и замерзнет, а если — поздно, то урожай погибнет.
Лучше всего сажать озимый чеснок на место выращивания огурцов, томатов, баклажанов и бобовых. Место для посева как раз освободится, так как весь урожай к моменту посадки озимого чеснока уже будет собран.
Чтобы подготовить почву к посадке озимого чеснока, стоит заблаговременно (за 3−4 дня) обработать землю и прополоть сорняки. После этого необходимо сделать углубления глубиной 15 см на расстоянии 30 см друг от друга. В углубления рекомендуется насыпать слой песка высотой около 5 см, — это избавит от загноения культуры. Можно также добавить фосфорно-калийные удобрения, золу и компост.
Для посадки нужно разобрать головку чеснока на зубчики, после чего выбрать для посева самые крупные и неповрежденные. Шелуху, которая легко отпадает, нужно убрать во избежания загноения.
После обработки зубчиков, можно сажать их в землю донцем вниз на глубину 5−10 см, на расстоянии друг от друга не менее 10 см. Затем зубчики нужно засыпать землей и оросить водой, чтобы почва «схватилась». В дальнейшем поливать посев нужно только в случае продолжительного отсутствия дождей.
Чтобы уберечь посев от заморозков, можно положить на почву слой опилок и соломы высотой не более 5−10 см, прикрыв его сверху еловым лапником. Подобная подушка убережет культуру от вымерзания и не помешает влаге проникать в почву.
После того, как чеснок начнет прорастать, нужно снять «подушку» из опилок и соломы и аккуратно разрыхлить пространство между грядок так, чтобы не повредить урожай. Затем стоит по инструкции подкормить чеснок удобрениями с повышенным содержанием фосфора и калия.
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Кристина Корчанова