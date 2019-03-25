Патогенный грибок может уничтожить большинство амфибий на Земле

Инфекционное заболевание хитридиомикоз (Chytridiomycosis) привело к исчезновению около 90 видов земноводных за последние 50 лет, утверждают ученые.

Болезнь поразила амфибий в 60 странах. Особенно пострадала дикая природа Австралии, Центральной и Южной Америки. По словам биологов, это сама крупная задокументированная потеря видового разнообразия из-за одной болезни.

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Хитридиомикоз вызывается патогенным грибком Batrachochytrium dendrobatidis. Болезнь поражает верхние слои кожи, вызывает нарушение проводящей способности эпидермиса, что приводит к пониженной концентрации ионов в крови и остановке сердца. Жертвами хитридиомикоза становятся лягушки, жабы, саламандры.

«Мы потеряли некоторые действительно удивительные виды», — говорит доктор Бен Шееле из Австралийского национального университета.

По данным ученых, уже в ближайшем будущем планета навсегда может потерять еще 501 вид амфибий, но потенциально вымирание грозит 90% видов.

Основными причинами пандемии исследователи считают глобализацию и торговлю дикими животными. Они призывают принять срочные меры для повышения биобезопасности.

Анна Лысенко