В Южной Африке спасли запутавшегося в снастях китенка

Китенка, запутавшегося в рыболовных сетях, спасли в Южной Африке.
Южный гладкий кит длиной чуть больше 9 метров оказался еще детенышем. Взрослые киты этого вида достигают 18 метров. Вокруг тела малыша обернулись шесть веревок, а вокруг хвоста — еще три. Он провел так около 6 недель.
Кита со «шлейфом» из сеток замечали не менее четырех раз возле Кейптауна. Наконец команда спасателей смогла установить его точное местонахождение и начать операцию по освобождению.
Рядом с малышом находились два взрослых кита, которые отказывались его покидать и пытались кормить китенка. Пара держалась близко даже во время спасательной операции.
Две команды освобождали животное около 20 минут. Распутанный китенок и его взрослые спутники быстро уплыли.
С 2006 года эти
Анна Лысенко
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