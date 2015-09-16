В Южной Африке спасли запутавшегося в снастях китенка

Китенка, запутавшегося в рыболовных сетях, спасли в Южной Африке.

Южный гладкий кит длиной чуть больше 9 метров оказался еще детенышем. Взрослые киты этого вида достигают 18 метров. Вокруг тела малыша обернулись шесть веревок, а вокруг хвоста — еще три. Он провел так около 6 недель.

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Кита со «шлейфом» из сеток замечали не менее четырех раз возле Кейптауна. Наконец команда спасателей смогла установить его точное местонахождение и начать операцию по освобождению.

Рядом с малышом находились два взрослых кита, которые отказывались его покидать и пытались кормить китенка. Пара держалась близко даже во время спасательной операции.

Две команды освобождали животное около 20 минут. Распутанный китенок и его взрослые спутники быстро уплыли.

С 2006 года эти спасатели-добровольцы помогли 174 китам, оказавшимся в похожих ситуациях.

Анна Лысенко