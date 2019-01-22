Как выглядят главные космические фото 2019 года

Черная дыра

В минувшую среду ученые представили первое в истории изображение черной дыры — объекта, расположенного в галактике M87. Расстояние до нее от Земли — около 53,5 млн световых лет. Чтобы сфотографировать эту черную дыру, потребовалась сеть из восьми телескопов, расположенных на разных континентах.

Космическая летучая мышь

Телескоп VLT (Very Large Telescope) в Чили сделал качественный снимок туманности NGC 1788 в созвездии Орион. NGC 1788 получила неофициальное название Космическая летучая мышь из-за причудливой формы «крыльев».

Ночной Петербург

Российский космонавт Олег Кононенко сделал снимок ночного Петербурга из космоса. Это довольно редкая фотография, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», ведь обычно траектория полета МКС не проходит над широтой, где расположен город. Кроме того, небо над Питером часто затянуто тучами.

Обратная сторона Луны

Китайский спутник «Лунцзян-2» впервые сфотографировал невидимую с Земли обратную сторону Луны на фоне нашей планеты, ярко освещенной Солнцем.

Галактика Труегольника

Галактика Треугольника, также известная как Мессье 33 или NGC 598 известна тем, что является одним из самых отдаленных космических объектов, видимых невооруженным глазом. Хаббл сделал самое детальное фото этого объекта.

Луна в деталях

Частный израильский космический аппарат «Берешит» закрепился на эллиптической орбите Луны и сфотографировал поверхность обратной стороны естественного спутника Земли.

Детальное изображение звездной колыбели

Летающая стратосферная обсерватория SOFIA получила детальное изображение туманности W51 на расстоянии примерно 17 000 световых лет от Земли, в которой протекают активные процессы образования массивных звезд.

Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок

Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), предназначенный для изучения темной энергии, смог заснять галактику Водоворот (Messier 51), находящуюся в созвездии Гончие Псы, в 23 миллионах световых лет от Земли. DESI поможет больше узнать о темной энергии — гипотетической энергии, которая помогает объяснить ускорение расширения Вселенной.

Хаббл показал, как выглядят 200 миллиардов звезд

Космический телескоп Хаббл сделал точные снимки отдаленной галактики M 49. Это средоточие около 200 миллиардов звезд на расстоянии 56 миллионов световых лет от Земли. Из-за колоссальной дистанции они выглядят как одно большое светящееся пятно.

Еще один крест Эйнштейна

С помощью «Хаббла» и Большого канарского телескопа ученые смогли сфотографировать очень редкое явление — «крест Эйнштейна». Изображение далекой галактики раздробилось за счет искривления пространства-времени.

Уникальное фото Млечного пути

Исследователи получили необычно детальную фотографию Млечного пути, которая показывает 800 млн звезд и астероидов. Оно было получено в обсерватории Pan-STARRS на Гавайях.

Анна Лысенко