Как выглядят самые большие насекомые на Земле (фото)

Дровосек-титан

Этот жук, распространенный по всей Амазонии, вырастает до 16,7 см. Дровосек-титан ведет ночной образ жизни, а днем прячется в дуплах, пнях и лесной подстилке. В стадии имаго он живет всего 3−5 недель. Дровосек-титан пользуется спросом на черном рынке. Цена одного засушенного жука может достигать 1000 долларов.

Жук-геркулес

Самый крупный представитель Dynastes hercules достигал в длину 17,1 см. Он распространен на островах Карибского моря и на севере Южной Америки. Жуки встречаются на протяжении всего влажного сезона.

Бразильский дровосек-большезуб

Крупнейший представитель вида достиг в длину 17,8 см. Живут эти гиганты в нетропических регионах Южной Америки. Большую часть своей жизни — до 10 лет — они проводят в стадии личинок, размер которых может достигать 21 см.

Богомол

Длина отдельных видов богомоловых может достигать 18 см. Богомол питается в основном другими насекомыми. Однако документально подтверждено, что самые крупные богомолы способны потреблять мелких рептилий, млекопитающих и птиц.

Палочник Achrioptera maroloko

Этот вид был обнаружен на Мадагаскаре совсем недавно. Самки Achrioptera maroloko достигают в длину 24 см. А у самцов вида — очень яркая окраска, которая помогает им обращать на себя внимание противоположного пола.

Палочник Phryganistria chinensis Zhao

Это гигантское насекомое достигает 64 см. Вид был открыт лишь в 2016 году во время экспедиции в китайской провинции Гуанси и назван в честь энтомолога Чжао Ли. Найденное насекомое отложило в музее 6 яиц, и самый маленький из его детенышей имел длину 26 сантиметров.

Анна Лысенко