Ученые: Земле понадобится 10 миллионов лет, чтобы восстановиться

Понадобится не менее 10 миллионов лет, чтобы жизнь на Земле возродилась после шестого массового вымирания, которое уже началось.

С такой гипотезой выступили исследователи из Бристольского и Техасского университетов. Их статья опубликована в Nature Ecology and Evolution.

Несколько лет назад международная группа биологов заявила, что сейчас на Земле действительно происходит шестое массовое вымирание животных, вызванное не природными причинами, а деятельностью человека. Они опирались на данные по частоте исчезновения видов флоры и фауны в прошлом.

По их расчетам, в эпохи, предшествовавшие антропоцену, каждые сто лет исчезало примерно по два вида млекопитающих на каждые десять тысяч существовавших. В ХХ веке эта цифра выросла в 114 раз.

В новом исследовании ученые изучали окаменелости фораминифер — одноклеточных организмов, которые жили в древних морях. Почти все виды были уничтожены в результате падения астероида, но некоторые смогли выжить.

Выжившие фораминиферы заполнили освободившиеся экологические ниши, но это заняло около 10 млн лет. Таким образом, сдерживающим фактором в вопросе восстановления жизни на Земле является сама эволюция, заявили ученые.

Анна Лысенко