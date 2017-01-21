Как выглядит самая неприступная и мистическая гора в Гималаях (фото)

На свете есть огромное количество малоизученных мест, окутанных тайнами и легендами. Ими может похвастаться и Тибет. Так, в отдаленной местности Западного Тибета в системе хребта Кайлас есть одноименная гора, с которой связаны различные мистические истории.

Кайлас (в Китае ее называют Гандисышань) — самая высокая гора в этом районе. По своей форме она напоминает пирамиду, а ее грани практически точно ориентированы по сторонам света.

Сразу в нескольких религиях гора Кайлас считается священной. По преданиям, на ее вершине находится святилище богов, а потому простым смертным вход на гору строго воспрещен. И это не пустые слова: до сих пор вершина Кайлас остается непокоренной.

Люди в разное время предпринимали попытки взойти на гору. Первый раз в 1985 году это решил сделать знаменитый альпинист Райнхольд Месснер, который получил от китайских властей специальное разрешение на восхождение. Но в последний момент он изменил свое решение и отказался от этой затеи.

Еще одна попытка была принята в 2000-м году группой испанских альпинистов. Но против этого выступили миллионы верующих по всему миру, крупные международные организации и даже Далай-лама, и из-за большого скандала экспедицию пришлось отменить.

Екатерина Гура