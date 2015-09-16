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15:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: пластик из Индийского океана загадочно исчезает

Они озвучили одну из причин этого феномена.
Источник: AP 2019

Из всех океанов в Индийский океан сбрасывается больше всего пластиковых отходов, но ученые до сих пор не могут решить загадку, куда этот мусор потом исчезает.

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Пластик, попадающий в океаны, обычно переносится течениями и скапливается в определенных местах, таких как Большое тихоокеанское мусорное пятно. Но найти крупные места скопления мусора в Индийском океане ученым до сих пор не удавалось.

Одна из причин такой ситуации очевидна: в Индийском океане не так много систем мониторинга для отслеживания потоков мусора, как в других местах.

В новом исследовании, опубликованном в Journal of Geophysical Research, ученые использовали 22 тысячи дрейфующих буев, которые отслеживаются со спутника. Их начинали запускать в океаны с 1979 года. Буи помогают отслеживать течения и возможные маршруты дрейфа мусора.

По всей видимости, круговорот мусора в Индийском океане формируется не так, как в других океанах, пришли к выводу исследователи. «Там может и не быть концентрированного скопления мусора», — объяснила Мирьям ван дер Мин, ведущий автор исследования.

Тем не менее, моделирование дало ученым одну важную подсказку. Оказывается, мусор из Индийского океана может просачиваться в Южную Атлантику. Юго-восточные пассаты в южной части Индийского океана сильнее, чем пассаты в Тихом и Атлантическом океанах, объясняет ван дер Мин. Эти сильные ветры толкают плавающий пластик мимо Южной Африки в Южную Атлантику.

Океаны не существуют изолированно друг от друга, напоминают ученые, поэтому необходимы новые глобальные системы мониторинга.

Анна Лысенко

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