На Бали проснулся вулкан (видео)

Вулкан Агунг проснулся на острове Бали в Индонезии.

Облако вулканического пепла поднялось в небо на 2 километра, вызвав задержки авиарейсов. Международный аэропорт Нгурах-Рай не пострадал. Власти эвакуировали 4-километровую зону вокруг вулкана.

Местные сейсмологи настаивают, что периодическая активность Агунга — это нормальная ситуация, которая не должна вызывать панику. Индонезия находится в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце. В стране насчитывают около 120 действующих вулканов.

Стратовулкан Агунг высотой 2997 метров считается священной горой у местных жителей. Известно по крайней мере о пяти его извержениях. Самое разрушительное произошло в 1963—1964 годах. Оно унесло жизни около 1200 человек.

Предыдущий выброс лавы и пепла Агунга наблюдался в июле 2018 года.

Анна Лысенко