Древний кратер в Германии показали из космоса

Спутник Copernicus Sentinel-2 сделал снимок кратера Нердлингенский Рис в юго-западной Германии.

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В этом месте примерно 15 миллионов лет назад астероид врезался в атмосферу Земли. На месте падения образовалась котловина диаметром 26 км. До 1960 года считалось, что долина имеет вулканическое происхождение. Но затем два американских ученых доказали версию об астероиде.

Нердлингенский Рис — один из наиболее хорошо сохранившихся ударных кратеров на Земле.

В центре котловины находится город Нердлинген. Его исторический центр шириной около 1 км на изображении напоминает оранжево-красный круг. Край кратера обозначен полукруглой темно-зеленой полоской леса. Плоское дно котловины идеально подходит для ведения сельского хозяйства.

Изображение было получено еще летом 2018 года, но обнародовано только сейчас.

Copernicus Sentinel-2 — миссия Европейского космического агентства для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов. Спутники также применяются при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Анна Лысенко