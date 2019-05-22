Народные приметы на 22 мая: радуемся дождю
Осадки в этот день предвещают щедрый урожай.
Осадки в этот день предвещают щедрый урожай.
В церковном календаре 22 мая вспоминают святого Николая. В этот день мощи святителя и чудотворца перенесли из Мир Ликийских в итальянский город Бар. В народе праздник носит название Никола вешний или Никола весенний.
22 мая на Руси называют травным днем, потому что трава к этому дню стоит высокая, в теплых регионах начинается сенокос.
Предки подметили: дождь в день весеннего Николая предвещает хороший урожай. Кваканье лягушек — к урожаю зерновых. Если погода в этот день переменчива — таким же переменчивым будет и лето. А ночной гром говорит о том, что в ближайшие дни будет очень тепло.
Считалось, что до весеннего Николы нельзя купаться. Зато сам праздник означал окончательный поворот к лету и теплой погоде.
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