Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
Ученые предупредили о смертельной опасности соков
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах
Как обновить ванную без капитального ремонта: простые советы
Последний полет Ту-134Чем запомнится легендарный самолет?
Кучма обратился напрямую к Зеленскому
Мгновенная реакция ЕС о роспуске ВР Украины
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах
Рудковская назвала причину проигрыша Лазарева на «Евровидении»
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
Элитные авто бандитов продадут в пользу бедных
Анастасия Волочкова отправилась на речную прогулку в шубе
Варум показала архивное свадебное фото с Агутиным
Топалов жестко высказался про отцовство
Врачи рассказали об опасности W-позиции для детей
Покупать квартиры в Москве стало невыгодно
Москвичи назвали самое страшное соседство
Фоторепортажи
8«Наводить мосты»
34В Москве прошел Парад Победы
17:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые узнали, как на Земле появилась вода

Это произошло одновременно с формированием Луны.

Источник: Reuters

Вода на Земле появилась 4,4 млрд лет назад — тогда же, когда появилась Луна, заявили планетологи из Мюнстерского университета.

Причина обоих событий одна и та же — столкновение с небесным телом размером с Марс под названием Тейа, пишут ученые в Nature Astronomy.

Согласно теории Гигантского столкновения, во время формирования Солнечной системы Земля столкнулась с Тейей. В результате удара сама Тейа и часть земной мантии или магмы были выброшены на околоземную орбиту. Из этих обломков собралась прото-Луна.

Читайте также
Луна оказалась сильно растрескавшейся

Но Тейя не только привела к появлению Луны. Она также послужила средством «доставки» на Землю углеродистых материалов, которые стали основой для появления воды.

Земля находится в «сухой» внутренней области Солнечной системы: здесь не было материалов, из которых могла бы образоваться вода. Но во внешней области Солнечной системы, которая начинается за пределами пояса астероидов, немало так называемых «углеродистых» астероидов с обилием водоносных минералов на поверхности. Считалось, что подобные объекты могли «засеять» Землю водой и органическими материалами.

Ученые из Мюнстерского университета изучили изотопы тугоплавкого металла молибдена. «Они представляют собой “генетический отпечаток” на материале, сформированном во внешней или внутренней области Солнечной системы», — объяснил доктор Геррит Будде, ведущий автор исследования.

Оказалось, что часть молибдена Земли произошла из внутренней Солнечной системы, а часть — из внешней. Первый сосредоточен в ядре, а второй — в мантии. Он появился на поздних стадиях формирования Земли.

Ученые также определили, что этот «поздний» молибден появился в мантии Земли после столкновения с Тейей. В результате столкновения наша планета получила достаточно углеродистых материалов, чтобы на Земле могло образоваться огромное количество воды.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Тайна обратной стороны Луны: виноват карлик? Интересная гипотеза.
Кино
Юлия Пересильд объяснила, почему отказалась играть Аллу Пугачеву Актрисе предлагали роль в сериале 2014 года «Кураж»
Авто
Новые реалии: сфотографировал ДТП — получи большой штраф Дорожная полиция Баварии начала жёстко наказывать автомобилистов, которые, проезжая мимо места аварии, делают фотографии и снимают видео
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В Москве помыли одно из самых высоких зданий. Как это было: фото
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
В Москве есть квартира с семью комнатами. Как она выглядит?
Популярные темы на «Детях»
Добрый всем день!Детские площадки! 430
И снова Канны - "Однажды в Голливуде" 244
Угадайка по балладам 219
Помогите с выбором. 215
Леди
Молодая жена Диброва стала неузнаваемой в образе роковой красотки Поклонники отметили прекрасную фигуру девушки.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»