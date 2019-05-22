Ученые узнали, как на Земле появилась вода
Это произошло одновременно с формированием Луны.
Это произошло одновременно с формированием Луны.
Вода на Земле появилась 4,4 млрд лет назад — тогда же, когда появилась Луна, заявили планетологи из Мюнстерского университета.
Причина обоих событий одна и та же — столкновение с небесным телом размером с Марс под названием Тейа, пишут ученые в Nature Astronomy.
Согласно теории Гигантского столкновения, во время формирования Солнечной системы Земля столкнулась с Тейей. В результате удара сама Тейа и часть земной мантии или магмы были выброшены на околоземную орбиту. Из этих обломков собралась
Но Тейя не только привела к появлению Луны. Она также послужила средством «доставки» на Землю углеродистых материалов, которые стали основой для появления воды.
Земля находится в «сухой» внутренней области Солнечной системы: здесь не было материалов, из которых могла бы образоваться вода. Но во внешней области Солнечной системы, которая начинается за пределами пояса астероидов, немало так называемых «углеродистых» астероидов с обилием водоносных минералов на поверхности. Считалось, что подобные объекты могли «засеять» Землю водой и органическими материалами.
Ученые из Мюнстерского университета изучили изотопы тугоплавкого металла молибдена. «Они представляют собой “генетический отпечаток” на материале, сформированном во внешней или внутренней области Солнечной системы», — объяснил доктор Геррит Будде, ведущий автор исследования.
Оказалось, что часть молибдена Земли произошла из внутренней Солнечной системы, а часть — из внешней. Первый сосредоточен в ядре, а второй — в мантии. Он появился на поздних стадиях формирования Земли.
Ученые также определили, что этот «поздний» молибден появился в мантии Земли после столкновения с Тейей. В результате столкновения наша планета получила достаточно углеродистых материалов, чтобы на Земле могло образоваться огромное количество воды.
Анна Лысенко
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