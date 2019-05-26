Народные приметы на 26 мая: если много комаров
Птицы и насекомые помогут узнать, каким будет урожай.
Птицы и насекомые помогут узнать, каким будет урожай.
26 мая церковь почитает русскую святую — Гликерию Новгородскую. На Руси этот день назвали
Но было и хорошее: обилие этих насекомых предвещало щедрый урожай на ягоды и овес. А много мошек — надо готовить много лукошек, говорили бабушки и дедушки, то есть будет богатый урожай грибов.
На Лукерью вьются комары или часто летают стрижи и ласточки — к теплу. Если листья на березах скручиваются в трубочку — в скором времени пойдет дождь.
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