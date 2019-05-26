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09:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 26 мая: если много комаров

Птицы и насекомые помогут узнать, каким будет урожай.

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Источник: AP 2019

26 мая церковь почитает русскую святую — Гликерию Новгородскую. На Руси этот день назвали Лукерьей-комарницей, потому что комары начинали донимать крестьян.

Но было и хорошее: обилие этих насекомых предвещало щедрый урожай на ягоды и овес. А много мошек — надо готовить много лукошек, говорили бабушки и дедушки, то есть будет богатый урожай грибов.

На Лукерью вьются комары или часто летают стрижи и ласточки — к теплу. Если листья на березах скручиваются в трубочку — в скором времени пойдет дождь.

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