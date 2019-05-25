Извержение вулкана на Бали показали в таймлапсе (видео)
Лава распространилась на 3 километра.
Лава распространилась на 3 километра.
В ночь на 25 мая на Бали произошло извержение вулкана Агунг.
Оно длилось около четырех с половиной минут. Лава распространилась на 3 километра от кратера, сообщают местные информагентства. Пепел достиг девяти близлежащих деревень. Некоторые рейсы в международном аэропорту Бали были задержаны или отменены.
Вулкан был активен и в конце апреля. Облако вулканического пепла поднялось в небо на 2 километра, вызвав задержки авиарейсов. Власти эвакуировали 4-километровую зону вокруг вулкана.
Сейсмологи настаивают, что периодическая активность Агунга — это нормальная ситуация. Крупное извержение вулкана произошло в 2017 году, когда были эвакуированы около 100 тысяч жителей.
Анна Лысенко
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