Тюльпаны в Красноярске спрятали от людей в клетки (видео)
Так здесь борются с вандалами.
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Так здесь борются с вандалами.
Жители Красноярска озадачены новыми клумбами.
В городе расцвели тюльпаны, но полюбоваться красотой не
«Тюльпаны строгого режима в Красноярске», — пишут жители города в соцсетях.
«Россия, Красноярск, тюльпаны и сетка, их защищающая. Очень красиво. Не хватает Росгвардейцев и колючей проволоки под напряжением», — добавляют местные.
Городским коммунальщикам не до смеха: вандалы то и дело выкапывают цветы с клумб.
Анна Лысенко
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