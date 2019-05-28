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15:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Тюльпаны в Красноярске спрятали от людей в клетки (видео)

Так здесь борются с вандалами.

Жители Красноярска озадачены новыми клумбами.

В городе расцвели тюльпаны, но полюбоваться красотой не так-то просто. Цветы в одном из микрорайонов оградили от людей решеткой.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тюльпаны строгого режима в Красноярске», — пишут жители города в соцсетях.

«Россия, Красноярск, тюльпаны и сетка, их защищающая. Очень красиво. Не хватает Росгвардейцев и колючей проволоки под напряжением», — добавляют местные.

Городским коммунальщикам не до смеха: вандалы то и дело выкапывают цветы с клумб.

Анна Лысенко

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