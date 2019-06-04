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18:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Гигантскую «газетную» статью из песка на японском пляже сняли с воздуха

А потом ее опубликовали местные СМИ.

В начале июня японская газета Tokyo Shimbun выпустила статью под названием «Пластмасса, плавающая в наших морях», в которой освещалась проблема пагубного влияния пластиковых отходов на мировой океан и приводилась неутешительная статистика. Но эта статья оказалась необычной: заголовок, изображения и текст, на самом деле, были вырезаны на песке на пляже Ииока в префектуре Тиба, а затем сфотографированы с воздуха.

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Необычная статья — дело рук японского мастера Тошихико Хосака, который специализируется на скульптурах из песка. Хосака работал над созданием «газеты» на пляже 11 дней. В этом ему помогали местные жители, активисты и студенты. Размеры песочной скульптуры впечатляющие — 50 на 35 метров.

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Екатерина Гура

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