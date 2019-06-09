Народные приметы на 9 июня: каким будет урожай грибов
Летние туманы обещали грибное изобилие.
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Летние туманы обещали грибное изобилие.
9 июня церковь почитает мученицу Феодору. В народе Федорин день связывали с ссорами и сплетнями. «Федора за углом норовит узнать о худом», — говорили на Руси и старались не болтать лишнего.
В этот день можно узнать, каким будет урожай грибов. Если появился первый летний туман — можно готовить лукошко побольше.
О погоде в ближайшие дни судили по утру. Если на восходе душно — будет дождь. Если весь день облачно, но к вечеру тучи рассеиваются, на следующий день будет хорошая погода.
К непогоде показываются из почвы дождевые черви. Если дует
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