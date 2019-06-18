Огромная дыра в земле чуть не уничтожила многоквартирный дом в США (видео)
Из дома были эвакуированы 30 жильцов.
Из дома были эвакуированы 30 жильцов.
Огромная воронка в земле образовалась в поселке Гаррисон Тауншип в штате Огайо рядом с жилым домом. Грунт начал проваливаться в этом месте еще в феврале, но
Гигантская воронка образовалась прямо перед многоквартирным домом, жильцов которого поспешно эвакуировали. Что местные власти будут делать с дырой и когда жильцы смогут вернуться в свои квартиры — пока не сообщается.
Екатерина Гура