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18:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Огромная дыра в земле чуть не уничтожила многоквартирный дом в США (видео)

Из дома были эвакуированы 30 жильцов.

Огромная воронка в земле образовалась в поселке Гаррисон Тауншип в штате Огайо рядом с жилым домом. Грунт начал проваливаться в этом месте еще в феврале, но из-за постоянных сильных дождей и ураганов в этом регионе в середине июне земля в буквальном смысле ушла из-под ног.

Гигантская воронка образовалась прямо перед многоквартирным домом, жильцов которого поспешно эвакуировали. Что местные власти будут делать с дырой и когда жильцы смогут вернуться в свои квартиры — пока не сообщается.

Екатерина Гура

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