Погодные приметы на 19 июня: слушаем птиц и наблюдаем за цветами
Восточный ветер сулит дожди и прохладу.
Восточный ветер сулит дожди и прохладу.
19 июня наши предки чтили память святого Иллариона Нового. В это время было принято активно заниматься прополкой огорода и полей.
Погоду определяли по нескольким природным явлениям.
А громкие крики перепелов говорили о скором ненастье. Такого же прогноза стоило ожидать, если утром не было слышно пения жаворонков.
Резкое похолодание в течение дня говорило о скором приходе тепла. Если в пасмурный Илларионов день полевой вьюнок неожиданно раскрывал свои цветки, то следовало ждать окончания ненастья.
Екатерина Гура