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10:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 19 июня: слушаем птиц и наблюдаем за цветами

Восточный ветер сулит дожди и прохладу.

Источник: Агентство «Москва»

19 июня наши предки чтили память святого Иллариона Нового. В это время было принято активно заниматься прополкой огорода и полей.

Погоду определяли по нескольким природным явлениям.

Так, если на святого Иллариона дул сильный восточный ветер, то лето обещало быть дождливым и прохладным.

А громкие крики перепелов говорили о скором ненастье. Такого же прогноза стоило ожидать, если утром не было слышно пения жаворонков.

Резкое похолодание в течение дня говорило о скором приходе тепла. Если в пасмурный Илларионов день полевой вьюнок неожиданно раскрывал свои цветки, то следовало ждать окончания ненастья.

Екатерина Гура

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