Предприимчивый немец заработал 9 тысяч евро за три дня, просто собрав мусор
Он просто сдал бутылки после музыкального фестиваля.
Он просто сдал бутылки после музыкального фестиваля.
37-летний житель города Дуйсбург Чем Йилмаз нашел оригинальный способ зарабатывать деньги. Вместе со своей матерью он посещает площадки музыкальных фестивалей и собирает там пластиковые и стеклянные бутылки, которые оставляют отдыхающие.
По словам немца, за год таким образом он зарабатывает до 23 тысяч евро. А сбор бутылок на прошедшем недавно музыкальном фестивале Rock am Ring, который посетили около 85 тысяч человек, принес ему 9 тысяч евро.
Правда, такой способ заработка вынуждает Йилмаза регулярно платить большие налоги.
Екатерина Гура