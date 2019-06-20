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16:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Предприимчивый немец заработал 9 тысяч евро за три дня, просто собрав мусор

Он просто сдал бутылки после музыкального фестиваля.

Источник: @john_cameron

37-летний житель города Дуйсбург Чем Йилмаз нашел оригинальный способ зарабатывать деньги. Вместе со своей матерью он посещает площадки музыкальных фестивалей и собирает там пластиковые и стеклянные бутылки, которые оставляют отдыхающие.

Собранную тару он сдает в ближайшем супермаркете: по 8 центов за стеклянную бутылку, и по 25 центов за пластиковую.

По словам немца, за год таким образом он зарабатывает до 23 тысяч евро. А сбор бутылок на прошедшем недавно музыкальном фестивале Rock am Ring, который посетили около 85 тысяч человек, принес ему 9 тысяч евро.

Правда, такой способ заработка вынуждает Йилмаза регулярно платить большие налоги.

Екатерина Гура

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