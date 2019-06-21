Над Техасом засняли огромную суперъячейку
Это редкая разновидность грозы.
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Это редкая разновидность грозы.
Охотник за штормами Джастин Нунан стал свидетелем формирования гигантской суперъячейки между городками Сандфорд и Боргер в Техасе.
Это разновидность грозового облака с вращающимся восходящим воздушным потоком. Среди других видов гроз суперъячейки встречаются редко и представляют наибольшую опасность. Крупнейшие из них могут иметь фронт размахом до 32 километров, говорят метеорологи.
Суперъячейки наблюдаются в любой точке земного шара, но наиболее распространены в области Великих равнин США — в районе, известном как Аллея торнадо.
Сильные грозы обрушились на этой неделе на юг и
Learn all the steps you need to take to survive a flood. Find out about what actions you can take that can save your life should you get caught in a flood including how to evacuate and where to go. https://t.co/GFR2NOrEc6 pic.twitter.com/cqdvvYShwd— USAGov (@USAGov) 18 июня 2019 г.
We currently have members deployed to Southern Illinois to assist with medical treatment during the flood. The footage below is drone footage of the area showing the impact of the flooding. The footage was shot by Local 37 member John Hughes. #SFDLocal37onTheJob #AFFIatWork pic.twitter.com/Jkr0UvXlNs— IAFF Local #37 (@sfdlocal37) 17 июня 2019 г.
Flash Flooding Creates Virtual River on Illinois Farm https://t.co/Y4UcyeTMHN via @yahooNewsUK— FloodSax (@FloodSaxworld) 20 июня 2019 г.
Анна Лысенко