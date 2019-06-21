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12:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Техасом засняли огромную суперъячейку

Это редкая разновидность грозы.

Охотник за штормами Джастин Нунан стал свидетелем формирования гигантской суперъячейки между городками Сандфорд и Боргер в Техасе.

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Это разновидность грозового облака с вращающимся восходящим воздушным потоком. Среди других видов гроз суперъячейки встречаются редко и представляют наибольшую опасность. Крупнейшие из них могут иметь фронт размахом до 32 километров, говорят метеорологи.

Суперъячейки наблюдаются в любой точке земного шара, но наиболее распространены в области Великих равнин США — в районе, известном как Аллея торнадо.

Сильные грозы обрушились на этой неделе на юг и северо-восток США. Без электричества остались около 200 тысяч домов, один человек погиб.

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Анна Лысенко

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