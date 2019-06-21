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12:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Огромный кит показал пируэт перед испуганными каноистами (видео)

Он выпрыгнул из воды всего в десятке метров от них.

30-тонный горбатый кит выпрыгнул из воды и совершил пируэт всего в нескольких метрах от трех девушек на каноэ.

Инцидент произошел у пляжа Барринья возле Рио-де-Жанейро в Бразилии.

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На видео Марсела Каррочино, президент клуба каноистов Quebra-Mar, отдыхает в воде спиной к камере. В какой-то момент она и ее соседка замечают хвост кита. В следующую минуту 16-метровый горбач выпрыгивает из воды. В этот момент слышны пораженные вздохи очевидцев.

Увидев кита, перепуганные бразильянки быстро забрались обратно в лодки. «Это был особенный момент, который я никогда не забуду», — подписала видео в соцсетях одна из девушек.

Эксперты проекта Projeto Baleia Jubarte по защите горбатых китов заявили, что эти животные «обычно не агрессивны», но из-за их размера такое внезапное появление может привести к катастрофическим последствиям для тех, кто находится слишком близко.

Анна Лысенко

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