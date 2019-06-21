Огромный кит показал пируэт перед испуганными каноистами (видео)
Он выпрыгнул из воды всего в десятке метров от них.
Он выпрыгнул из воды всего в десятке метров от них.
30-тонный горбатый кит выпрыгнул из воды и совершил пируэт всего в нескольких метрах от трех девушек на каноэ.
Инцидент произошел у пляжа Барринья возле
На видео Марсела Каррочино, президент клуба каноистов
Увидев кита, перепуганные бразильянки быстро забрались обратно в лодки. «Это был особенный момент, который я никогда не забуду», — подписала видео в соцсетях одна из девушек.
Эксперты проекта Projeto Baleia Jubarte по защите горбатых китов заявили, что эти животные «обычно не агрессивны», но
Анна Лысенко