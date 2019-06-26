Как выглядят вспышки молнии в замедленной съемке (видео)
Завораживающее зрелище.
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Завораживающее зрелище.
Американец Дональд Мартин снял на камеру небо во время грозы в городе Шарпсвилл в штате Пенсильвания.
На видео попали многочисленные вспышки молнии, которые Дональд для большего эффекта снимал в режиме замедленной съемки.
В итоге получился завораживающий ролик, в котором можно рассмотреть как появляются и исчезают электрические разряды в небе.
Екатерина Гура