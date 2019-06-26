Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Водитель упал со скалы высотой 150 метров и выжил (видео)
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Умер актер Андрей Харитонов
Качаем бедра пылесосом: какие мышцы работают при уборке?
Цифровые рубли помогут побороть коррупцию в России Такой идеей поделился Советник президента России Сергей Глазьев
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
Окошко закрывается: что потеряет Россия в Грузии
Умер актер Андрей Харитонов
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск»
Алена Хмельницкая показала подросшую младшую дочь
Александр Семчев впервые стал дедушкой
Зеленский сделал заявление из-за решения ПАСЕ по России
Реакция Кремля на решение ПАСЕ по России
Как спастись от борщевика: инструкция
Два лучших напитка для жары
Как квартиры отравляют своих владельцев
Что придет на смену эпохе дачников
Фоторепортажи
13Огненная вечеринка: как славяне веселились на Ивана Купалу
15Собачья работа: в России отмечается день кинолога
12:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Как выглядят вспышки молнии в замедленной съемке (видео)

Завораживающее зрелище.

Американец Дональд Мартин снял на камеру небо во время грозы в городе Шарпсвилл в штате Пенсильвания.

На видео попали многочисленные вспышки молнии, которые Дональд для большего эффекта снимал в режиме замедленной съемки.

В итоге получился завораживающий ролик, в котором можно рассмотреть как появляются и исчезают электрические разряды в небе.

Екатерина Гура

Читайте также

Здоровье
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей.
Hi-Tech
Почти идеальный ноутбук среднего класса Ноутбук «на каждый день» по очень приятной цене.
Кино
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!» Актер откровенно рассказал о конкуренции и стремлении к «Оскару»
Авто
Новый кроссовер Ford: как Ecosport, только красивый С 1997 по 2002 год под именем Puma продавалось маленькое фордовское купе на базе модели Fiesta
Недвижимость
Как выглядят идеальные соседи по мнению россиян
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Чем заняться детям летом на ВДНХ: фото
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Дети
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом На разработку и апробацию нововведений уйдет около пяти лет
Леди
Звезда «Универа» экстремально похудел Стас Ярушин раскрыл секрет идеального веса.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»