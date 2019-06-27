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17:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф показал макромир насекомых и цветов в завораживающем таймлапсе

Это что-то невероятное.

Французский фотограф и дизайнер Томас Бланшар уже давно прославился в Сети благодаря своим невероятным видео. Он создает гипнотические таймлапсы с помощью макрообъектива и съемки высокого разрешения.

Новая работа Томаса под названием -N- Uprising — это 4-минутный ролик, в котором показаны жизненные циклы нескольких насекомых и цветов с очень близкого расстояния.

Чтобы собрать финальный ролик, Бланшар в течение семи месяцев снимал насекомых на видео в разрешении 8К, а цветение растений было собрано из сотен фотографий в разрешении 5К.

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Екатерина Гура

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