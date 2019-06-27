Фотограф показал макромир насекомых и цветов в завораживающем таймлапсе
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Французский фотограф и дизайнер Томас Бланшар уже давно прославился в Сети благодаря своим невероятным видео. Он создает гипнотические таймлапсы с помощью макрообъектива и съемки высокого разрешения.
Новая работа Томаса под названием -N- Uprising — это 4-минутный ролик, в котором показаны жизненные циклы нескольких насекомых и цветов с очень близкого расстояния.
Чтобы собрать финальный ролик, Бланшар в течение семи месяцев снимал насекомых на видео в разрешении 8К, а цветение растений было собрано из сотен фотографий в разрешении 5К.
Екатерина Гура