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15:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Подводные фотографы подружились с юной китовой акулой (видео)

И помешали ей охотиться.

Фотограф Дебби Уоллес сняла завораживающие подводные кадры у берегов Туббатаха на Филиппинах. В объектив ее камеры попали несколько дайверов и гигантская китовая акула.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пока дайверы кружили вокруг хищницы в поисках выгодного ракурса, сама акула была заинтересована в них не меньше. Она с любопытством наблюдала за фотографами и не спешила от них уплывать. Лишь завидев косяк барракуд, акула отвлеклась от людей и направилась на охоту.

Екатерина Гура

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