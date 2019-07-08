Подводные фотографы подружились с юной китовой акулой (видео)
И помешали ей охотиться.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
И помешали ей охотиться.
Фотограф Дебби Уоллес сняла завораживающие подводные кадры у берегов Туббатаха на Филиппинах. В объектив ее камеры попали несколько дайверов и гигантская китовая акула.
Пока дайверы кружили вокруг хищницы в поисках выгодного ракурса, сама акула была заинтересована в них не меньше. Она с любопытством наблюдала за фотографами и не спешила от них уплывать. Лишь завидев косяк барракуд, акула отвлеклась от людей и направилась на охоту.
Екатерина Гура