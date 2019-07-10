Погодные приметы на 10 июля: смотрим на небо
Дождь в этот день — к дождливому лету.
Дождь в этот день — к дождливому лету.
10 июля в народе называют Самсонов день в честь благочестивого христианина Самсона странноприимца. По традиции в этот день начинался сенокос, а потому наши предки просили святого не посылать на землю дождь.
Осадки 10 июля предсказывали мокрое лето, вплоть до сентября. Но если посреди дождя вдруг выглянет солнце — впереди будет ясная неделя.
Чтобы определить погоду на ближайшее время, нужно смотреть в небо. Курчавые облака плывут с северной стороны — к засухе, с западной — к ненастью.