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11:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 10 июля: смотрим на небо

Дождь в этот день — к дождливому лету.

Источник: CC0/abogawat

10 июля в народе называют Самсонов день в честь благочестивого христианина Самсона странноприимца. По традиции в этот день начинался сенокос, а потому наши предки просили святого не посылать на землю дождь.

Осадки 10 июля предсказывали мокрое лето, вплоть до сентября. Но если посреди дождя вдруг выглянет солнце — впереди будет ясная неделя.

Чтобы определить погоду на ближайшее время, нужно смотреть в небо. Курчавые облака плывут с северной стороны — к засухе, с западной — к ненастью.

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