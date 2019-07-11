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11:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 11 июля: готовимся к осени

На деревьях начинает осыпаться листва.

Источник: CC0/Schwoaze

11 июля (канун праздника Петра и Павла) называют Крапивным заговеньем. Все в этот день связано с этим «жгучим» растением. Считается, что именно сегодня крапива обладает целебными и даже магическими свойствами, а потому было принято ее собирать и готовить из нее различные блюда и настойки.

Несмотря на то, что Крапивное заговенье — это середина лета, с этого периода уже ждут осень, так как 11 июля с деревьев начинает осыпаться листва.

В этот день наши предки внимательно прислушивались и к птицам: если в лесах не слышно кукушек, то надо ждать раннюю, холодную и снежную зиму.

Согласно погодным приметам, если ветер закручивался в небольшой вихрь — лето вплоть до сентября будет засушливым, и дождей ждать не стоит.

А вот об осадках могли рассказать следующие природные явления. Если на клене появляется влага, то дождь пойдет в ближайшие 3−4 дня. Безветренная погода, но «шумный» лес также сулят осадки в самые ближайшие дни. Ненастную погоду также можно ждать, если воды в реках и колодцах становится больше.

Екатерина Гура

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