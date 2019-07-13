Народные приметы на 13 июля: празднуем макушку лета
Если кукушка продолжает куковать, лето будет долгое.
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Если кукушка продолжает куковать, лето будет долгое.
13 июля церковь празднует Собор славных и всехвальных 12 апостолов. А в народе день называли поминками по весне, макушкой лета и провожанием весны. В некоторых регионах праздновали окончание покоса — надевали праздничную одежду, веселились всю ночь, жгли костры.
Если кукушка в середине июля продолжает куковать, то лето будет долгое и теплое, говорили на Руси. Облака желтые — к дождю. Утром выпала роса — к солнечной погоде, нет росы — можно ждать непогоды.