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09:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 13 июля: празднуем макушку лета

Если кукушка продолжает куковать, лето будет долгое.

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Источник: AP 2019

13 июля церковь празднует Собор славных и всехвальных 12 апостолов. А в народе день называли поминками по весне, макушкой лета и провожанием весны. В некоторых регионах праздновали окончание покоса — надевали праздничную одежду, веселились всю ночь, жгли костры.

Если кукушка в середине июля продолжает куковать, то лето будет долгое и теплое, говорили на Руси. Облака желтые — к дождю. Утром выпала роса — к солнечной погоде, нет росы — можно ждать непогоды.

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