Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Жители Грузии прокомментировали решение Путина Жители Тбилиси прокомментировали решение президента России Владимира Путина не вводить санкции
Фоторепортажи
10Ландшафты, похожие на абстрактные картины
16Как создавали легендарный БАМ
11:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» заснял большую спиральную галактику

Идеальная симметрия.

Источник: ESA/Hubble & NASA, L. Ho

Космический телескоп «Хаббл» получил детальный снимок спиральной галактики NGC 2985 в созвездии Большой Медведицы.

Она находится на расстоянии около 70 миллионов световых лет от Земли и имеет ширину около 95 тысяч световых лет.

По словам астрономов, снимок демонстрирует почти идеальную симметрию и невероятную сложность NGC 2985. Несколько плотных спиральных рукавов расширяются, отдаляясь от ядра, и медленно рассеиваются, пока не исчезают в пустоте межгалактического пространства.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак Жительница британского города Ноттингем обнаружила, что у нее есть онкологическое заболевание после того, как выпила немного вина.
Hi-Tech
Найден почти идеальный доступный планшет Хорошая камера, отличный звук, звонки и Instagram.
Авто
Новая Lada «для города»: цена — от 840 000 рублей На сайте марки Lada оказались опубликованы цены на новую версию модели XRAY Cross — с вариатором и двигателем Renault
Кино
Крид «женился» на Патриаршем мосту в Москве В столице продолжаются съемки мелодрамы «(Не) Идеальный мужчина»
Недвижимость
Названо число снимающих жилье россиян
История москвички, перебравшейся в Вену
В Италии конфисковали Арагонский замок
Как выглядит город рядом с космодромом
Дети
Чем заняться в дождь: 5 оригинальных идей Кроме мультиков, дома найдется много других интересных дел
Леди
Косы, конусы, осветление: история причесок Средневековья Мы погрузились в историю и посмотрели, как эволюционировала женская укладка с V по XV века.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»