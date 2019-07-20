«Хаббл» заснял большую спиральную галактику
Идеальная симметрия.
Идеальная симметрия.
Космический телескоп «Хаббл» получил детальный снимок спиральной галактики NGC 2985 в созвездии Большой Медведицы.
Она находится на расстоянии около 70 миллионов световых лет от Земли и имеет ширину около 95 тысяч световых лет.
По словам астрономов, снимок демонстрирует почти идеальную симметрию и невероятную сложность NGC 2985. Несколько плотных спиральных рукавов расширяются, отдаляясь от ядра, и медленно рассеиваются, пока не исчезают в пустоте межгалактического пространства.
Анна Лысенко