Огромное крутящееся облако впечатлило жителей Канады (видео)
Такое увидишь не каждый день.
Такое увидишь не каждый день.
В канадскую провинцию Саскачеван в конце июля пришла непогода. Но во время грозы местные жители увидели нечто невероятное.
В небе неподалеку от города Ослер на несколько десятков метров растянулось гигантское крутящееся облако.
Напомним, что похожее явление недавно изрядно напугало жителей и туристов в Барселоне. Но там вместе с облаком пришли и апокалиптические грозовые тучи.
Екатерина Гура