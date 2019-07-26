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10:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Огромное крутящееся облако впечатлило жителей Канады (видео)

Такое увидишь не каждый день.

В канадскую провинцию Саскачеван в конце июля пришла непогода. Но во время грозы местные жители увидели нечто невероятное.

В небе неподалеку от города Ослер на несколько десятков метров растянулось гигантское крутящееся облако.

Напомним, что похожее явление недавно изрядно напугало жителей и туристов в Барселоне. Но там вместе с облаком пришли и апокалиптические грозовые тучи.

Екатерина Гура

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