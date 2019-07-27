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16:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп заснял галактику под необычным углом

NGC 3169 находится на расстоянии около 70 миллионов световых лет.

Источник: ESA/Hubble & NASA, L. Ho

Космический телескоп «Хаббл» заснял спиральную галактику NGC 3169 под необычным углом, из-за чего возникла иллюзия трехмерного изображения.

Галактика кажется объемной, а сужающиеся у ядра рукава — выпуклыми.

NGC 3169 находится в созвездии Секстант на расстоянии около 70 миллионов световых лет от Земли. Примерно один миллиард лет назад в ядре галактики произошла вспышка звездообразования, установили ученые.

NGC 3169 (сверху) и NGC 3166 (внизу) | Источник: NASA

NGC 3169 расположена довольно близко от галактики NGC 3166. Их гравитационное взаимодействие деформирует диск NGC 3166. В сочетании с NGC 3156, эти три галактики образуют небольшую галактическую группу.

Анна Лысенко

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