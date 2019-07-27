Телескоп заснял галактику под необычным углом
NGC 3169 находится на расстоянии около 70 миллионов световых лет.
NGC 3169 находится на расстоянии около 70 миллионов световых лет.
Космический телескоп «Хаббл» заснял спиральную галактику NGC 3169 под необычным углом,
Галактика кажется объемной, а сужающиеся у ядра рукава — выпуклыми.
NGC 3169 находится в созвездии Секстант на расстоянии около 70 миллионов световых лет от Земли. Примерно один миллиард лет назад в ядре галактики произошла вспышка звездообразования, установили ученые.
NGC 3169 расположена довольно близко от галактики NGC 3166. Их гравитационное взаимодействие деформирует диск NGC 3166. В сочетании с NGC 3156, эти три галактики образуют небольшую галактическую группу.
Анна Лысенко