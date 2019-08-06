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11:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Найден самый многолюдный пляж в мире

Невероятное столпотворение.

Источник: Reuters

Пляжи курортного города Далянь в северо-восточной части Китая претендуют на звание самых многолюдных в мире.

Информагентства делятся снимками, на которых видно невероятное столпотворение вдоль береговой линии. Отдыхающие загорают стоя, потому что лечь или сесть негде. Свободного места, чтобы пробраться к воде, тоже почти не осталось. Пляжные зонтики громоздятся один над другим.

Высокий сезон на Желтом море начинается в конце июля. Количество отдыхающих в этот период увеличивается втрое по сравнению с началом лета.

В прошлом году СМИ уже писали о Даляне: в один из дней на пляж длиной 500 метров пришло 40 тысяч человек. В этом году на некоторых пляжах число посетителей достигает 60 тысяч в день, говорят местные власти.

В выходные дни с 9-километровой пляжной зоны вывозят почти 20 тонн мусора.

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Анна Лысенко

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