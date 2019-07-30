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17:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Найден самый грязный «райский остров» (фото)

Здесь скапливается мусор, плывущий от Южной Америки или сбрасываемый с рыболовецких судов.

Коралловый остров Хендерсон в южной части Тихого океана имеет самую высокую плотность мусора вне свалок, когда-либо зарегистрированную официально.

Это подтвердила в комментарии AFP исследователь из Австралии Дженнифер Лаверс, которая в прошлом месяце возглавляла экспедицию на остров.

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Хендерсон — необитаемый остров, который входит в состав заморской территории Великобритании Острова Питкэрн. В 1988 году он был объявлен участком Мирового Наследия ЮНЕСКО. Колонии редких птиц и фосфатные залежи на нём остались не тронутыми человеком.

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Во время первой экспедиции в 2015 году Лаверс выяснила, что пляжи Хендерсона завалены огромным количеством пластикового мусора — до 700 единиц из пластика на квадратный метр. Остров находится в зоне действия океанического течения Южный Тихоокеанский круговорот. Здесь скапливается мусор, плывущий от Южной Америки или сбрасываемый с рыболовецких судов.

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«Мы нашли обломки практически повсюду», — сказала Лаверс по итогам новой экспедиции. По этикеткам можно установить страну происхождения мусора. Это Германия, Канада, США, Чили, Аргентина, Эквадор и многие другие.

Ситуация усложняется тем, что видимый мусор — это только незначительная часть загрязнения. Большинство его рассеивается в виде микропластика и попадает в организмы животных.

Лаверс организовала уборку во время своей последней поездки на остров. Ее команда собрала шесть тонн пластикового мусора в течение двух недель. Но вывезти мусор они не смогли. Остров малодоступен для кораблей: здесь легко напороться на кораллы, поэтому судно исследователей не смогло подойти близко.

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Ученые планируют новые экспедиции в 2020 и 2021 годах.

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Анна Лысенко

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