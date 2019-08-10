Снегопад привел к транспортному коллапсу в Австралии

Из-за сильного снегопада были заблокированы основные автомагистрали в нескольких регионах Австралии.
Крупное шоссе к западу от Сиднея, ведущее к Голубым горам, было временно закрыто из-за гололеда. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям создала временные центры помощи водителям, застрявшим на дороге.
За ночь в регионе температура упала до минус 4 градусов Цельсия, выпало около 8 см снега. Сильные снегопады ожидаются в субботу и воскресенье, предупредили метеорологи.
На дорогах произошло несколько крупных аварий. В одной из них столкнулись 18 автомобилей. Аэропорт Сиднея сообщил об отмене семи рейсов и задержке большинства остальных. Из-за необычно низких температур и снега фермеры не могут пасти овец.
На южном побережье действует предупреждение о сильном ветре. Ожидается, что его скорость достигнет 90 км в час.