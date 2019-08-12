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19:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Водяной смерч промчался в нескольких метрах от оператора (видео)

К счастью, никто не пострадал.

Смерчи, которые уже стали обычным делом для жителей США и Мексики, теперь нагрянули и в Европу. Один из таких вихрей изрядно напугал жителей Амстердама.

Мэри Хемелрийк снимала из окна впечатляющий смерч, гуляющий по воде в одном из заливов города, когда ветер сменил направление и резко пошел в ее сторону. К счастью, в нескольких метрах от ее укрытия он развернулся, а через пару секунд и вовсе пропал.

Waterspout whips trought Amsterdam's waterways. http://ow.ly/33dO50vuBgl

Опубликовано AccuWeather Воскресенье, 11 августа 2019 г.

По сообщению местных СМИ, смерч принес небольшие разрушения и повалил в городе деревья, однако никто из людей не пострадал.

Екатерина Гура

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