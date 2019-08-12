Waterspout whips trought Amsterdam's waterways. http://ow.ly/33dO50vuBglОпубликовано AccuWeather Воскресенье, 11 августа 2019 г.
Водяной смерч промчался в нескольких метрах от оператора (видео)
К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Смерчи, которые уже стали обычным делом для жителей США и Мексики, теперь нагрянули и в Европу. Один из таких вихрей изрядно напугал жителей Амстердама.
Мэри Хемелрийк снимала из окна впечатляющий смерч, гуляющий по воде в одном из заливов города, когда ветер сменил направление и резко пошел в ее сторону. К счастью, в нескольких метрах от ее укрытия он развернулся, а через пару секунд и вовсе пропал.
По сообщению местных СМИ, смерч принес небольшие разрушения и повалил в городе деревья, однако никто из людей не пострадал.
Екатерина Гура