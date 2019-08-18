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Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяцаЖительница казахстанского города Уральск 29-летняя Лилия Коновалова произвела на свет близнецов - дочь и сына - с разницей в 2,5 месяца. Об этом сообщает РИА Новости.
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10:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 18 августа: ждем жару

Лягушки квакают к теплу.

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Источник: Агентство «Москва»

19 августа в народе — Евстигнеев день, по погоде в который можно определить, каким будет декабрь. Если небо хмурое, первый месяц зимы будет снежный и холодный. Если на улице тепло — декабрь будет мягким и солнечным.

Наши предки советовали присмотреться к рекам, прудам и ручьям. Если видны пиявки — значит, впереди ждут жаркие деньки. А вот земляные черви выползают к дождю. Чайки купаются в воде — к ненастью.

На улице прохладно, а лягушки квакают — скоро потеплеет. Если на закате отголосок эха слышится далеко, то будет жарко. Если не слышится вовсе — к дождю.

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