Погодные приметы на 18 августа: ждем жару
Лягушки квакают к теплу.
Лягушки квакают к теплу.
19 августа в народе — Евстигнеев день, по погоде в который можно определить, каким будет декабрь. Если небо хмурое, первый месяц зимы будет снежный и холодный. Если на улице тепло — декабрь будет мягким и солнечным.
Наши предки советовали присмотреться к рекам, прудам и ручьям. Если видны пиявки — значит, впереди ждут жаркие деньки. А вот земляные черви выползают к дождю. Чайки купаются в воде — к ненастью.
На улице прохладно, а лягушки квакают — скоро потеплеет. Если на закате отголосок эха слышится далеко, то будет жарко. Если не слышится вовсе — к дождю.