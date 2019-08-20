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13:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Американец показал, как в него бьет молния (видео)

Мужчина отделался легким испугом.

В середине августа американец по имени Ромулус Макнил опубликовал на Facebook удивительное, но пугающее видео. Дело в том, что в ролике показан момент, как в Макнила попадает молния.

Как он позже рассказал журналистам издания The Unilad, это был обычный дождливый день. Мужчина находился на работе в Академии технологий в городке Конуэй, в штате Южная Каролина. В то время, когда Ромулус собрался пойти пообедать, началась гроза. Мужчину это обстоятельство не остановило, и, взяв зонтик, он направился к своей машине. Но по дороге случилось неожиданное — в Макнила ударила молния.

Он отскочил и выронил зонтик, но, к счастью, не пострадал и отделался испугом.

Момент удара попал на запись камеры видеонаблюдения, а позже мужчина разместил видео в соцсети. Пользователи Facebook в комментариях отметили, что Ромулус явно родился в рубашке и ему явно стоит попытать удачу в лотерее.

Екатерина Гура

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