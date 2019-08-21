Немецкий ледокол заморозят во льдах на 13 месяцев
Это план научной экспедиции.
Это план научной экспедиции.
В 1893 году полярный исследователь Фритьоф Нансен намеренно «заморозил» свою деревянную шхуну «Фрам» в дрейфующем морском льду к северу от Сибири. Вместо того, чтобы бороться со льдинами в попытке достичь Северного полюса, Нансен решил позволить льду самому «донести» корабль на север.
Первая попытка исследователя была неудачной, но затем он все же достиг успеха. Шхуна дрейфовала в паковых льдах Центральной Арктики 1041 день от острова Котельный до Шпицбергена.
Исследователи проведут 13 месяцев, дрейфуя мимо Северного полюса, и вернутся в Германию осенью 2020 года, пишет Science.
Во время рейса около 600 ученых из 17 стран будут изучать изменение климата Арктики, которая потеряла уже 75% объема льда и нагревается в два раза быстрее, чем остальная планета. Это часть масштабной научной программы MOSAiC, которая оценивается в 134 миллиона долларов.
Кроме изучения скорости таяния льда, ученые намерены заполнить пробелы в данных об уровне солнечной радиации, популяциях планктона, геохимии, изменении течений, облаках и других факторах. Они надеются сделать прогнозы изменений в Арктике более точными.
В экспедиции будут задействованы самолеты, вертолеты, беспилотники, снегоходы и другая техника.
Анна Лысенко