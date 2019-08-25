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12:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Спутник показал выбросы угарного газа от пожаров в лесах Амазонки

Окись углерода будет оставаться в атмосфере не менее месяца.

Источник: AP 2019

Спутник NASA собрал данные о выбросах окиси углерода в атмосферу за период с 8 по 22 августа, на который пришелся пик пожаров в тропических лесах Амазонки.

Замеры были сделаны на высоте 5,5 тыс. метров.

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Научный спутник Aqua измеряет температуру и влажность воздуха, количество и высоту облаков, концентрации парниковых газов и другие атмосферные явления. В анимации концентрации угарного газа показаны зеленым, желтым и темно-красным цветами.

Окись углерода может перемещаться на большие расстояния и оставаться в атмосфере около месяца. Она оказывает существенное влияние на изменение климата.

Хотя спутник оценивал содержание окиси углерода на относительно большой высоте, сильный ветер способен перемещать угарный газ вниз, где он может повлиять на качество воздуха, которым мы дышим, уточняют в NASA.

В этом году в бассейне Амазонки вспыхнуло рекордное количество пожаров — почти 73 тысячи случаев.

Анна Лысенко

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