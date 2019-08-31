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15:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп показал «будущее» Солнца

Слои газа вокруг белого карлика.

Источник: NASA

Космический телескоп «Хаббл» получил новый снимок планетарной туманности NGC 5307 в созвездии Центавр на расстоянии около 10 тыс. световых лет от Земли.

Фото интересно тем, что показывает потенциальное будущее нашей собственной звезды.

Звезда, подобная Солнцу, в конце своей жизни превращается в красного гиганта. В ее ядре происходят процессы ядерного синтеза, которые постоянно пытаются разорвать звезду на части. Только гравитация предотвращает этот взрыв.

Но в конце фазы красного гиганта эти силы становятся неуравновешенными. Ядро ​​звезды разрушается, а поверхностные слои выбрасываются наружу. Их мы и видим на снимке NGC 5307. Они окружают белого карлика — все, что осталось от ядра когда-то гигантской звезды.

Эти светящиеся внешние слои рассеются всего через несколько тысяч лет.

Анна Лысенко

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