Телескоп показал «будущее» Солнца
Слои газа вокруг белого карлика.
Слои газа вокруг белого карлика.
Космический телескоп «Хаббл» получил новый снимок планетарной туманности NGC 5307 в созвездии Центавр на расстоянии около 10 тыс. световых лет от Земли.
Звезда, подобная Солнцу, в конце своей жизни превращается в красного гиганта. В ее ядре происходят процессы ядерного синтеза, которые постоянно пытаются разорвать звезду на части. Только гравитация предотвращает этот взрыв.
Но в конце фазы красного гиганта эти силы становятся неуравновешенными. Ядро звезды разрушается, а поверхностные слои выбрасываются наружу. Их мы и видим на снимке NGC 5307. Они окружают белого карлика — все, что осталось от ядра
Эти светящиеся внешние слои рассеются всего через несколько тысяч лет.
Анна Лысенко