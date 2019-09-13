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12:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Получен «нереальный» снимок Сатурна

На нем можно рассмотреть зоны крупных бурь.

Источник: NASA

Космический телескоп «Хаббл» получил настолько четкий снимок Сатурна, что он кажется ненастоящим.

Фото было сделано 20 июня, когда планета находилась ближе всего к Земле — на расстоянии в 1,36 млрд км, сообщает Universe Today. Снимок получен в рамках программы OPAL для исследования атмосферы газовых гигантов.

Когда говорят об экстремальных бурях на планетах Солнечной системы, чаще всего имеют в виду Юпитер. Но Сатурн — не менее «бурная» планета. На ней дуют сильные ветра, скорость которых достигает 500 м/с. В атмосфере периодично появляются и исчезают устойчивые сверхмощные ураганы.

Благодаря новому снимку астрономам удалось увидеть, что большая буря в северной полярной области планеты исчезла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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