Получен «нереальный» снимок Сатурна
На нем можно рассмотреть зоны крупных бурь.
На нем можно рассмотреть зоны крупных бурь.
Космический телескоп «Хаббл» получил настолько четкий снимок Сатурна, что он кажется ненастоящим.
Фото было сделано 20 июня, когда планета находилась ближе всего к Земле — на расстоянии в 1,36 млрд км, сообщает Universe Today. Снимок получен в рамках программы OPAL для исследования атмосферы газовых гигантов.
Когда говорят об экстремальных бурях на планетах Солнечной системы, чаще всего имеют в виду Юпитер. Но Сатурн — не менее «бурная» планета. На ней дуют сильные ветра, скорость которых достигает 500 м/с. В атмосфере периодично появляются и исчезают устойчивые сверхмощные ураганы.
Благодаря новому снимку астрономам удалось увидеть, что большая буря в северной полярной области планеты исчезла.
Анна Лысенко