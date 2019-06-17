Млечный Путь сфотографировали над пирамидой Пернатого змея
Невероятная красота.
Невероятная красота.
Астрофотограф Роберт Федез поделился уникальным снимком Млечного Пути, сделанным над пирамидой Пернатого змея в древнем индейском городе Теотиуакан.
«Для культуры майя наблюдения за ночным небом играли огромную роль, архитектура их сакральных центров была тесно связана с различными астрономическими явлениями, которые повторяются год за годом, даже в наше время. В своих самых фантастических снах я не могу представить красоту звездного неба того времени», — прокомментировал снимок фотограф.
Фотография была сделана еще в апреле, но обнародована только сейчас.
Знаменитая пирамида Кукулькана (или Пернатого змея) стоит в центре террасы площадью около 18 гектаров. Ее высота — 30 метров, а ширина 55 метров у основания.
Фото настолько примечательно, что даже сайт NASA опубликовал его в рубрике «Фотография дня».
«Древние майя были бы под впечатлением, узнав, что положение Млечного Пути, Сатурна (слева) и Юпитера (яркая точка в центре) на снимке дает нам временную отметку куда более конкретную, чем равноденствие. Это 5 часов утра 7 апреля 2019 года», — отметили редакторы.
Анна Лысенко