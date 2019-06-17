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14:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Млечный Путь сфотографировали над пирамидой Пернатого змея

Невероятная красота.

Астрофотограф Роберт Федез поделился уникальным снимком Млечного Пути, сделанным над пирамидой Пернатого змея в древнем индейском городе Теотиуакан.

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«Для культуры майя наблюдения за ночным небом играли огромную роль, архитектура их сакральных центров была тесно связана с различными астрономическими явлениями, которые повторяются год за годом, даже в наше время. В своих самых фантастических снах я не могу представить красоту звездного неба того времени», — прокомментировал снимок фотограф.

Фотография была сделана еще в апреле, но обнародована только сейчас.

Знаменитая пирамида Кукулькана (или Пернатого змея) стоит в центре террасы площадью около 18 гектаров. Ее высота — 30 метров, а ширина ­55 метров у основания.

Ежегодно в дни осеннего и весеннего равноденствия здесь наблюдают уникальное зрелище. Тень ступенчатых рёбер пирамиды падает на камни балюстрады. Создаётся впечатление, что Пернатый змей оживает и ползёт: в марте — вверх, а в сентябре — вниз.

Фото настолько примечательно, что даже сайт NASA опубликовал его в рубрике «Фотография дня».

«Древние майя были бы под впечатлением, узнав, что положение Млечного Пути, Сатурна (слева) и Юпитера (яркая точка в центре) на снимке дает нам временную отметку куда более конкретную, чем равноденствие. Это 5 часов утра 7 апреля 2019 года», — отметили редакторы.

Анна Лысенко

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