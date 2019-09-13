В Сети запустили новый флешмоб против пластика (фото)
Чтобы к нему присоединиться, нужно сфотографироваться в маске.
Чтобы к нему присоединиться, нужно сфотографироваться в маске.
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«80% пластика изготавливается для разового применения. Мы пользуемся им всего пять минут, а он продолжает отравлять природу еще 200 лет», — написала блогер.
Она попросила присоединяться к экологическому флешмобу: фотографироваться в маске и ставить хэштег #plasticOFF. Челлендж уже поддержали сотни пользователей, выложив сторис и посты в Instagram.
Екатерина Гура