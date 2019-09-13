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14:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Сети запустили новый флешмоб против пластика (фото)

Чтобы к нему присоединиться, нужно сфотографироваться в маске.

Популярный ЗОЖ-блогер и иллюстратор Моника, работающая под псевдонимом ma_mon__, опубликовала в Instagram большой пост, в котором призвала подписчиков обратить внимание на проблему загрязнения планеты и борьбу с пластиком. Для этого она выложила рисунок себя в маске, сопроводив его длинным текстом.

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«80% пластика изготавливается для разового применения. Мы пользуемся им всего пять минут, а он продолжает отравлять природу еще 200 лет», — написала блогер.

Она попросила присоединяться к экологическому флешмобу: фотографироваться в маске и ставить хэштег #plasticOFF. Челлендж уже поддержали сотни пользователей, выложив сторис и посты в Instagram.

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Екатерина Гура

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