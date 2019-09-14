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13:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Получено цветное фото кометы, открытой астрономом из Крыма

У нее яркий хвост.

Источник: Gemini Observatory/NSF/AURA

Обсерватория Джемини, которая имеет два восьмиметровых телескопа на Гавайях и в Чили, сделала цветной снимок недавно открытой кометы C/2019 Q4 (Borisov).

Как сообщалось, в конце августа астроном из крымского поселка Научное Геннадий Борисов первым в мире увидел уникальную межзвездную комету. Она прилетела из-за пределов Солнечной системы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Изображение в нескольких цветах было получено в ночь с 9 на 10 сентября на вершине вулкана Мауна-Кеа на Гавайских островах.

«Получение этого изображения стало возможным благодаря способности телескопов Обсерватории Джемини наблюдать за объектами, которые имеют очень короткие окна видимости», — сказал Эндрю Стивенс, который координировал наблюдения.

На снимке заметен яркий хвост, который указывает на улетучивание газа с поверхности кометы.

По словам Геннадия Борисова, наблюдать за кометой можно будет еще год, после чего она снова улетит в далекий космос.

Анна Лысенко

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