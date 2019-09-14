Получено цветное фото кометы, открытой астрономом из Крыма
У нее яркий хвост.
У нее яркий хвост.
Обсерватория Джемини, которая имеет два восьмиметровых телескопа на Гавайях и в Чили, сделала цветной снимок недавно открытой кометы C/2019 Q4 (Borisov).
Как сообщалось, в конце августа астроном из крымского поселка Научное Геннадий Борисов первым в мире увидел уникальную межзвездную комету. Она прилетела
Изображение в нескольких цветах было получено в ночь с 9 на 10 сентября на вершине вулкана
«Получение этого изображения стало возможным благодаря способности телескопов Обсерватории Джемини наблюдать за объектами, которые имеют очень короткие окна видимости», — сказал Эндрю Стивенс, который координировал наблюдения.
По словам Геннадия Борисова, наблюдать за кометой можно будет еще год, после чего она снова улетит в далекий космос.
Анна Лысенко