Imelda over Houston. pic.twitter.com/pOWz8ttCNY— Dakota Smith (@weatherdak) September 18, 2019
Тропический шторм Имельда показали из космоса (видео)
Завораживающее зрелище.
Завораживающее зрелище.
Метеоролог и ученый из Колорадо по имени Дакота Смит опубликовал в Twitter удивительное видео, показывающее, как из космоса выглядит тропический шторм Имельда.
Фото со спутника Смит скомпоновал в анимированную картинку. На ней можно увидеть тучи и молнии, кружащие над американским Хьюстоном.
Напомним, что тропический шторм Имельда еще во вторник утром обрушился на
Пока сообщений о разрушениях или жертвах не поступало, но специалисты из Национального центра по наблюдению за ураганами США отметили, что шторм может спровоцировать опасные наводнения на побережье Техаса в районе Хьюстона и Галвестона.
Екатерина Гура