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18:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Тропический шторм Имельда показали из космоса (видео)

Завораживающее зрелище.

Метеоролог и ученый из Колорадо по имени Дакота Смит опубликовал в Twitter удивительное видео, показывающее, как из космоса выглядит тропический шторм Имельда.

Фото со спутника Смит скомпоновал в анимированную картинку. На ней можно увидеть тучи и молнии, кружащие над американским Хьюстоном.

Напомним, что тропический шторм Имельда еще во вторник утром обрушился на юго-восточное побережье американского штата Техас. Его эпицентр пришелся на Фрипорт, находящийся примерно в 100 километрах к югу от центра Хьюстона.

Пока сообщений о разрушениях или жертвах не поступало, но специалисты из Национального центра по наблюдению за ураганами США отметили, что шторм может спровоцировать опасные наводнения на побережье Техаса в районе Хьюстона и Галвестона.

Екатерина Гура

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