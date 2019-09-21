Погодные приметы на 21 сентября: смотрим на паутину
И делаем прогнозы на осень.
И делаем прогнозы на осень.
21 сентября православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. На Руси также праздновали Поднесеньев день. Все родственники приходили в гости к молодоженам, а те старались поднести им угощения. Кроме того, отмечали и праздник урожая, который в народе получил название осенины, или оспожинки.
Алый закат или рассвет обещает ветреную или дождливую погоду. С утра иней на траве — к непогоде. А вот много паутины на деревьях и кустах — к теплу.