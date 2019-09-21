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10:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 21 сентября: смотрим на паутину

И делаем прогнозы на осень.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 73% 766 мм рт. ст. 2 м/с

21 сентября православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. На Руси также праздновали Поднесеньев день. Все родственники приходили в гости к молодоженам, а те старались поднести им угощения. Кроме того, отмечали и праздник урожая, который в народе получил название осенины, или оспожинки.

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Считается, какая погода в этот день, такой будет и вся осень. Если тепло, то и осень будет погожей. С деревьев опали почти все листья — зима будет ранней. Чем больше на луке шелухи, тем холоднее будет зима.

Алый закат или рассвет обещает ветреную или дождливую погоду. С утра иней на траве — к непогоде. А вот много паутины на деревьях и кустах — к теплу.

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